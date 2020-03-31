توزيع 50 كرتونة إغاثة عاجلة للسودانيين العالقين قرب كمين السباعية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

وزعت مؤسسة مصر الخير، اليوم الثلاثاء، 50 كرتونة إغاثة عاجلة للسودانيين العالقين في كمين السباعية على الطريق الصحراوي شمال محافظة أسوان، وذلك بناءً علي توجيهات الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وقال الدكتور أحمد موسى، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير في محافظة أسوان، إنه سبق للمؤسسة توزيع 140 كرتونة إغاثة أخرى للأخوة السودانيين العالقين في بداية حدوث الأزمة منذ 13 يوما تقريبا، ويجري توزيع هذه المساعدات على ممثلين للمجموعات السودانية العالقة وذلك بإشراف مباشر من عبد العزيز علي العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، والدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان ورئيس مدينة السباعية.

وأوضح أن كل كرتونة إغاثة عاجلة تحتوي على 4 علب خضروات مطهية باللحم، و4علب تونة، و4 علب فول.

مشيرًا إلى أن أزمة السودانيين العالقين في كمين السباعية بدأت يوم 19 مارس الماضي حينما جرى إغلاق الحدود بين مصر والسودان، بسبب الاجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا، لذا تعذر عودة الأخوة السودانيين إلى بلادهم، ما اضطرهم للبقاء بالقرب من كمين السباعية لحين انتهاء الأزمة، ويبلغ عدد السودانيين العالقين حاليًا حوالي 750 شخصًا، فيما عاد حوالي 300 شخص آخرين إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية لحين إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين.