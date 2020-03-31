بالصور.. محافظ أسوان يُهدي "باقات ورود" للعاملين في "مستشفى العزل"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أهدى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان العاملين بمستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة، والمخصص للعزل الطبي، للمصابين بفيروس كورونا المستجد، مجموعة من الهدايا والورود، بالإضافة إلى بعض المستلزمات الطبية الوقائية.

مؤكدًا أن ذلك تضامنًا مع الدور البطولي الذى يقوم به "الجيش الأبيض" داخل هذا الصرح الطبي، وباقي مستشفيات العزل، والذين يتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ على أن جميع مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدر ما يقوم به العاملون في القطاع الصحي، وهو الذى تجسد في قرارات الرئيس السيسي الأخيرة بصرف مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل.

ومن جانبه أشاد الدكتور طاهر إسماعيل، مدير عام مستشفى أسوان التخصصي، بهذه اللفتة الكريمة من محافظ أسوان، والتي سيكون لها أكبر الأثر في رفع الروح المعنوية للعاملين بمستشفى العزل، وتحفيزهم لاستكمال دورهم المهني والإنساني بتقديم الخدمة العلاجية للمرضى على الوجه الأكمل، لسرعة شفاءهم وخروجهم في أقرب وقت ممكن.

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