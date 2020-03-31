لمواجهة كورونا.. توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفيات الصحة والجامعة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه من المقرر توقيع اتفاقية "بروتوكول" تعاون بين مديرية الصحة والمستشفى الجامعي وكذلك نقابة الأطباء، لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة وخاصة في ظل الأحداث الطارئة، والتي تتطلب توحيد الجهود وتكثيف كافة سبل التعاون للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، أن البروتوكول يتضمن التعاون فيما يخص التجهيزات الفنية والأجهزة الطبية المطلوبة، وأنه من المقرر اتخاذ كافة الإجراءات الطبية التي يتم الاتفاق عليها، وفقًا لمجموعة العمل المُكلفة من الفريق الطبي من الصحة والجامعة لتشخيص الحالات وتحديد أوجه التعامل معها.

وأكد المحافظ، على أهمية التنسيق الفعال والمتكامل بين جميع قطاعات الصحة في المحافظة، وخاصة في مثل هذه الظروف الطارئة لمواجهه مرض كورونا المستجد، من خلال التعاون بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

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