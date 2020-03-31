3 وفيات جديدة في كندا بسبب كورونا ترفع الإجمالي إلى 92 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أونتاريو - (أ ش أ)
سجلت كندا ثلاث حالات وفيات جديدة لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في مقاطعة أونتاريو الرئيسية، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد المرابطة بالجائحة العالمية إلى 92 حالة.
وأعلن دار رعاية كبار السن في مقاطعة أونتاريو عن ثلاث حالات وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس في هذا المركز إلى 12 حالة.
ويعيش في دار الرعاية 65 شخصًا، ومنذ تسجيل أول حالتي وفاة بالفيروس في 26 مارس الجاري، توفي عشرة آخرون بنفس المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، كما توفيت امرأة تدخلت للعمل التطوعي في الدار.
وحتى صباح اليوم الثلاثاء، سجلت كندا 7474 حالة إصابة بالفيروس، من بينها 26 حالة جديدة، و92 حالة وفاة من أول حالة تم تسجيلها في 24 يناير الماضي.
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