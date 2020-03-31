رويترز: أمريكا تتجاوز الصين من حيث وفيات كورونا بتسجيل 3393 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ذكرت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 3393 حالة، لتتجاوز بذلك الصين بؤرة الوباء.

وباتت الولايات المتحدة بتلك الحصيلة الأعلى من حيث عدد الإصابات التي وصلت إلى أكثر من 174 ألف حالة، فيما تأتي ثالثة في معدل الوفيات بعد إيطاليا وإسبانيا.

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وحث مسؤولو الصحة الأمريكيين على الالتزام بأوامر البقاء في بيوتهم والإجراءات الأخرى لاحتواء انتشار الفيروس .

وتوفي قرابة 40 الف شخص حول العالم بفيروس كورونا المستجد في أكثر من 200 دولة حول العالم، وتتصدر إيطاليا قائمة الوفيات بأكثر من 11600 حالة، وبعدها إسبانيا بأكثر من 8 آلاف حالة ثم الولايات المتحدة.

ووصلت الوفيات في الصين إلى 3305 حالة، وبعدها فرنسا ب3024 حالة ثم إيران بأكثر من 2600 حالة.