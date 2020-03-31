الصحة الإماراتية: 53 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 664 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها بالمرض 664 حالة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ولفتت وزارة الصحة إلى أن الحالات الجديدة تعودلجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من الجزائر، لبنان، باكستان، إيران، الكويت، سويسرا، تركيا، الفلبين، إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة وشخصين من مصر، نيبال، وثلاثة من بريطانيا وأربعة من الإمارات، و31 من الهند، وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
كما أعلنت الوزارة عن تسجيل وفاة مصاب من جنسية آسيوية بلغ 67 عاما، وكان يعاني من أمراض مزمنة، وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6.
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