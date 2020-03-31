أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 1563 حالة، فيما تم شفاء 50 حالة جديدة وفقا لموقع "سكاي نيوز".
وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنه مع شفاء الـ50 حالة الجديدة من فيروس كورونا، يرتفع عدد المتعافينفي المملكة إلى 165 شخصا.
وأفادت الوزارة بتسجيل حالتي وفاة لمقيمين في البلاد، ليرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في السعودية إلى 10 وفيات.
وكانت السعودية قد أعلنت الاثنين، تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في عدد منالأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة، ومنع التجول فيها.
وقال مصدر في وزارة الداخلية السعودية، إنها اتخذت هذه الإجراءات "في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة، بمنع انتشار فيروس كورونا".
وأشار أن هذه الإجراءات "تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، مهيبة بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر 110 إصابات جديدة بكورونا في السعودية.. وشفاء 50 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.