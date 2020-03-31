أرباح أرامكو تتصدر تريندات السعودية

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وأعلنت "أرامكو" السعودية اليوم الثلاثاء، عن خفض غير مسبوق في أسعار بيعالبروبان في شهر أبريل 2020.
وقالت شركة النفط السعودية إنها ستخفض سعر بيعه بنسبة 46.5% من 430 دولارا للطن إلى 230.
وقررت الشركة خفض سعر البوتان بنسبة 50%، ليصبح سعره في أبريل 2020 عند مستوى 240 دولارا للطن، بعدما كان في مارس 2020 عند 480 دولارا للطن.
وتعد الأسعار المذكورة معيارا قياسيا لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة من منطقة الشرق الأوسط إلى آسيا.
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