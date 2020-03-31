ولادة طفل مصاب بكورونا في إيران

أفادت مصادر في إيران الثلاثاء، بولادة طفل مصاب بفيروس كورونا في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، من أم يحتمل إصابتها بالفيروس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكرت جامعة مدينة مشهد للعلوم الطبية، شمال شرقي إيران، أن جنينا بوزن 900 غرام ولد بشكل مبكر؛تعرض للاختناق أثناء الولادة تبين فيما بعد أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقال علي فرهت عضو اللجنة العلمية في لجنة الأطفال الرضع بالجامعة

إن الجنين تعرض للاختناق أثناء الولادة وأن الأطباء تمکنوا من إعادته للحياة بعد عملية الإنعاش، ووضعه في غرفة العناية المركزة الخاصة بالأطفال الرضع في مشفى الإمام الرضا في المدينة، نظرا لأنه كان يعاني من مشكلة في التنفس، ووضعه الصحي مستقر.

وأضاف فرهت أن تنفس الرضيع تحسن بعد مضي 24 ساعة، لكن نظرا

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لأن أم الرضيع كانت تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا؛ أخذت التحاليل من الرضيع وتبين فيما بعد أنه مصاب بفيروس كوفيد-19.

وقال إنه خلال الأيام الماضية أجرت ثلاث أمهات مصابات بالفيروس عمليات ولادة إلا ان أيا من أطفالهن لم يكن مصابا بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3111 إصابة جديدة و141 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى 44606، منهم 3703 حالات حرجة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2898.