روسيا.. ازدهار أعمال شركة روسية بسبب كورونا

قال المركزي الروسي للصادرات اليوم الثلاثاء، إن شركات روسية أعربت عن استعدادها لتوريد مستشفيات متنقلة إلى دول شمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف المركز أنه في ظل انتشار فيروس كورونافي العالم فإن شركة "برويكت تيخنيكا"، المتخصصة بصناعة المستشفيات المتنقلة، تتلقى الطلبات كل يوم على هذا النوع من المنتجات.
وأشار إلى أن الشركة تتسلم طلبات من دول
ويشير المركز، إلى أن المستشفى المتنقل الواحد من الممكن أن يقدم الرعاية الصحية لنحو 300 مريض في اليوم.
ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه البيانات أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز مستوى الـ800 ألف شخص.
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