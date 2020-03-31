تسجيل 381 وفاة جديدة بـ«كورونا» في بريطانيا

أفادت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 381 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وهو ما يساوي ضعف الوفيات التي سجلت قبل 24 ساعة في هذا البلد.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها على «تويتر»: «اعتباراً من الساعة الخامسة بعد الظهر (16,00 ت غ) في 30 مارس، يكون قد توفي للأسف 1789 شخصاً من بين من هم في المستشفى»، ارتفاعاً من 1408 أشخاص سجلت وفاتهم، أمس الاثنين.

وأضافت أن «أعمار المرضى تراوحت بين 19 و98 عاماً، وكان كل المرضى تقريباً (الذين تراوحت أعمارهم بين 19 و91 عاما) مصابين بمشكلات صحية كامنة باستثناء 28 مريضا».

وقالت مقاطعة اسكتلندا، إن 60 شخصاً توفوا حتى يوم الثلاثاء. وقالت مقاطعة ويلز إن 69 شخصاً توفوا. وقالت أيرلندا الشمالية، إن عدد الوفيات بها بلغ 28 شخصاً.

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