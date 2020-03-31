ماكرون يرغب في استقلال فرنسا بمجال مكافحة كورونا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في المزيد من الاستقلال الفرنسي في مجال مكافحة فيروس كورونا، وعلى سبيل المثال في إنتاج الأقنعة الطبية (الكمامات).

وقال ماكرون بعد زيارة لشركة كولمي-هوبان لصناعة الأقنعة في سان بارتيليمي دانجو بالقرب من أنجيه في شمال غربى فرنسا اليوم الثلاثاء: "علينا أن ننتج المزيد على أرضنا لتقليل اعتمادنا".

وأضاف أنه بحلول نهاية العام، ينبغي لفرنسا أن تكون قد حققت استقلالها الكامل في إنتاج الأقنعة.

وذكر ماكرون: "بحلول نهاية أبريل، ستكون لدينا القدرة على إنتاج 15 مليون قناع أسبوعياً في فرنسا". وطلبت فرنسا مؤخراً مليار قناع، بعضها من الصين.

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وأضاف ماكرون أنه ملتزم بإعادة بناء السيادة الفرنسية والأوروبية.

كما أعلن أن كونسورتيوم من أربع مجموعات صناعية كبرى يخطط لتصنيع 10 آلاف جهاز تنفس اصطناعي بحلول منتصف مايو.

كما تخطط الدولة الفرنسية لإتاحة 4 مليارات يورو للهيئة الصحية الوطنية لطلب الأقنعة والأدوية وأجهزة التنفس.

وأوضح ماكرون أنه تم تبني إصلاحات قبل الأزمة، مما سوف يسمح لفرنسا بأن تكون أكثر تنافسية. وقال: "لكن علينا أن نستعيد القوة المعنوية والإرادة لإنتاج المزيد في فرنسا".