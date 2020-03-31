الجيش الأميركي يبني مئات المستشفيات لمواجهة أزمة كورونا

يسعى المسؤولون الأميركيون لبناء مئات المستشفيات المؤقتة في جميع أنحاء البلاد لاستيعاب آلاف من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بعد أن سجلت الولايات المتحدة 575 حالة وفاة يوم الاثنين، وهو أعلى عدد وفيات جراء الفيروس في يوم واحد.

وقال اللفتنانت جنرال تود سيمونايت قائد سلاح المهندسين بالجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن السلاح يبحث عن فنادق ومهاجع ومراكز مؤتمرات ومساحات مفتوحة كبيرة لبناء ما يصل إلى 341 مستشفى مؤقتا. وكان سلاح المهندسين قد حول مركز مؤتمرات في نيويورك إلى مستشفى يتسع لألف سرير في غضون أسبوع.

وأضاف لمحطة (إيه.بي.سي نيوز) التلفزيونية "النطاق هائل... ندرس حالياً حوالي 341 مرفقاً مختلفاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

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وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالولايات المتحدة عن 20 ألف حالة يوم الاثنين، مما فاق استيعاب المستشفيات التي بدأت تفتقر إلى وجود الأطباء والممرضات والمعدات الطبية ومعدات الحماية.

وتجاوز عدد الوفيات 3000 حالة، أي أكثر من عدد الذين لقوا حتفهم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، بينما تجاوز العدد الإجمالي للمصابين 163 ألفاً، وفقاً لإحصاء رويترز المستند إلى البيانات الرسمية.

وبحسب تقديرات المسؤولين الأميركيين، ربما يتراوح إجمالي عدد الوفيات جراء انتشار الوباء بين 100 ألف و200 ألف حالة.