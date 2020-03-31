بعد إصابة طبيب التقى بوتين بـ «كورونا».. الكرملين: فحوص الرئيس طبيعية

أصيب رئيس أطباء مستشفى العاصمة الروسية موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا بالوباء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى الطبيب الأسبوع الماضي.

وسارع المتحدث باسم الكرملين إلى التأكيد على أن الرئيس الروسي يجري فحوصاً مخبرية دورية، و«كلها طبيعية».

وأوردت وكالة «إنترفاكس» أن بوتين التقى قبل أسبوع دينيس بروتسنكو، رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بالفيروس.

وروسيا، البالغ عدد سكانها 144 مليون نسمة، سجلت حتى الآن 1836 إصابة بالفيروس و9 وفيات.

ودخلت العاصمة موسكو وسكانها، البالغ عددهم 12 مليون نسمة، أمس الاثنين، في عزل شامل في إجراء اتخذته أيضاً 12 منطقة في البلاد لمنع تفشي الفيروس.

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