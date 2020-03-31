ماكرون: 15 مليون قناع طبي أسبوعياً والأيام الآتية لا تشبه الماضية

في وقت تعاني فيه دول عدة من نقص في الكمامات وأجهزة التنفس الاصطناعي وتسابق الزمن لتأمينها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستنتج بحلول نهاية أبريل، 15 مليون قناع طبي أسبوعياً.

وقال ماكرون، الثلاثاء: “سنقدم 4 مليارات يورو لتمويل توفير المزيد من الأقنعة وأجهزة التنفس”.

كما أضاف: “العالم تغير منذ أسابيع، والأيام الآتية لا تشبه الماضية”.

يشار إلى أن حصيلة وفيات كورونا في مستشفيات فرنسا بلغت الاثنين 3,024 حالة بينها 418 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات على الأراضي الفرنسية منذ ظهور الوباء، وفق تعداد نشرته الحكومة على شبكة الإنترنت.

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وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين أدخلوا إلى المستشفيات نحو 21 ألفاً (أي بزيادة 1,592 مصابا منذ الأحد)، علماً أن 5,056 مصاباً أدخلوا العناية المشددة، بينهم 424 منذ الأحد.

لكن مدير عام الصحة، جيروم سالومون، أعطى حصيلة أعلى. وجاء في بيانه اليومي أن عدد المصابين الذين أدخلوا العناية المشددة بلغ 5,107 (أي بزيادة 475 مريضاً منذ الأحد)، موضحاً أن هؤلاء “مرضى يعانون من صعوبات في التنفس أو مشاكل أخرى”.

إلى ذلك يتوقّع خبراء أن يبلغ الوباء هذا الأسبوع ذروته في منطقة باريس (إيل دو فرانس) الأكثر تأثراً بالفيروس، والتي سجّلت إلى الآن 954 وفاة في المستشفيات (أي بزيادة 147 وفاة منذ الأحد) و1,792 مصاباً في العناية المشددة (بزيادة 124 حالة)، فيما أدخل 597 مصاباً جديداً إلى المستشفى، ما يرفع عدد المصابين في مستشفيات المنطقة إلى 7,698.