السجن 18 عاما لإيراني بتهم من بينها ”إهانة خامنئي“

قضت محكمة إيرانية، يوم الثلاثاء، بالسجن 18 عاما بحق مواطن شارك بالاحتجاجات الشعبية الرافضة لقرار زيادة أسعار البنزين التي اندلعت العام الماضي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء ”هرانا“ المعنية بحقوق الإنسان في إيران.

وأشارت الوكالة إلى أن ”محكمة إعادة النظر في طهران أدانت المواطن إسماعيلي بهلولي وهو أحد المحتجين المعتقلين على خلفية احتجاجات غلاء البنزين العام الماضي بالسجن 18 عاما“، مبينة أن ”المحكمة وجهت للمواطن بهلولي لائحة اتهام بالترويج ضد نظام الجمهورية الإسلامية عن طريق الشعارات وإثارة المحتجين، وتشكيل جماعة تعمل على ضرب الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى علي خامنئي“.

ونقلت ”هرانا“، عن محامي الدفاع محمد مقيمي عن المتهم، قوله إن ”المحكمة استندت إلى قناة على منصة تلغرام ضمن الأدلة التي أدانت بها بهلولي“.

واندلعت احتجاجات شعبية عارمة في منتصف نوفمبر من العام الماضي ضد قرار السلطات زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، حيث شملت الاحتجاجات مختلف المدن الإيرانية، فيما أسفرت المواجهات الأمنية مع المحتجين آنذاك عن مقتل 1500 شخص، فضلا عن اعتقال أكثر من 7 آلاف من المحتجين، بحسب تقارير حقوقية.