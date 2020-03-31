سبتة المحتلة.. تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بـ”كورنا” والحصيلة ترتفع إلى38 حالة مؤكدة

سجلت المندوبية الجهوية لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، في سبتة المحتلة، أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ”كوفيد19″ إلى 38 حالة، فيما استقر عدد الوفيات في حالة واحدة.

وبحسب جريدة ” elfarodeceuta”، فإن الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، يشتغلون في قطاع الصحة، ويوجد اثنين منهما في منزلهما، وحالتهما مستقرة، فيما تم نقل الأخرين إلى مستشفى سبتة بعد تدهور حالتهما الصحية.

وارتفع عدد الاصابات في إسبانيا، حسب ما أعلنته وزارة الصحة الإسبانية، في آخر بلاغ لها، إلى 94417 حالة إصابة، من بينها 8189 حالة وفاة، و19259 حالة شفاء.

وفي المغرب ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 574 حالة، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 18 حالة جديدة.

واستقر عدد الوفيات المسجلة حتى الآن، في 33 وفاة، مقابل شفاء 15 شخصا أصيب بالفيروس.