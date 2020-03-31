نقابيون يشتكون من عبيابة للعثماني بسبب “تنقيلات تعسفية” في ظل الجائحة

اشتكى نقابيون من وزير الثقافة والشباب والرياضة، الحسن عبيابة، لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، موجهين إليه اتهامات بالتنقيل التعسفي.

وقال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، عقب لقاء المركزيات النقابية، أمس الاثنين، بالعثماني، إن نائب الأمين العام للنقابة محمد زويتن، عبر عن رفض الاتحاد للانتقالات التعسفية، التي أقدم عليها عبيابة، والتي قال إنها طالت بعض النقابيين، منهم المديرة الإقليمية للقطاع بالصخيرات تمارة.

واعتبرت النقابة أمام العثماني، أن وزيره عبيابة لم يراع خصوصية الظرفية الاستثنائية، التي تعيشها البلاد، مطالبين إياه بمراجعة القرار، والتراجع عن “التنقيل التعسفي”.

يشار إلى أنه عقب مراسلة، توصل بها رئيس الحكومة، من النقابات المركزية، من أجل الاجتماع لمدارسة تداعيات “كورونا”، التقى سعد الدين العثماني، أمس، بممثلين عن المركزيات النقابية.

وقدم العثماني أمام النقابيين عرضا عن التدابير الحكومية في ظل الجائحة، كما قيم النقابيون نواقص التدابير الحكومية.