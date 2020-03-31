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كشف المركز السينمائي المغربي عن قائمة الأفلام الطويلة، التي يطرحها على الأنترنت، خلال الأيام المقبلة،،بعدما توقفت المهرجانات السينمائية في ظل تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأعلن المركز السينمائي المغربي أنه سيبدأ في عرض الأفلام انطلاقا، من اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي، ويخص الأمر الأفلام السينمائية الطويلة المدعمة من طرفه.
ومن بين الأفلام، التي تعرض على موقع “www.ccm.ma“، فيلم وداعا الأمهات، والفروج، ولحنش، والزيرو، ويا خيل الله والطريق إلى كابل، ونور في الظلام، ودالاس، وأفلام أخرى يبلغ عددها في المجمل 25 فيلما.
وسيعرض المركز فيلما واحدا كل 48 ساعة عبر موقعه الرسمي في الأنترنيت، ليتيح لجمهور السينما متابعة أحدث الأفلام السينمائية في فترة الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر الـCCM يقترح 25 فيلما سينمائيا يعرضون مجانا خلال فترة الحجر الصحي- القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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