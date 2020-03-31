الأمير هاري يرد على ترامب بعدما طلب منه دفع مصاريف تأمين الحماية

رد الأمير هاري، وزوجته ميغان، على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتأكيد على أنهما ليس لديهما أي خطط لمطالبة الحكومة الأمريكية بالمساعدة في تحمل التكاليف الأمنية.

وجاء رد هاري، وزوجته على تغريدة لدونالد ترامب على حسابه بتويتر، أول أمس الأحد، قال فيها إن الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما.

وخرج ترامب بتدوينته المثيرة للجدل، بعدما أفادت تقارير إعلامية أن هاري، وميغان سيستقران في لوس أنجليس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت متحدثة باسم الزوجين، في بيان، صدر لاحقا، إن هاري وزوجته “ليس لديهما أي خطط لمطالبة الحكومة الأمريكية بموارد أمنية، وتم إجراء ترتيبات أمنية بتمويل خاص”.

يذكر أن الأمير هاري، وزوجته ميغان، سيودعان حياتهما الملكية بشكل رسمي، ابتداء من يوم غد الأربعاء، فاتح شهر أبريل.