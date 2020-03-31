الدريوش.. العثور على ستيني جثة هامدة في الشارع

عثر مواطنون، مساء أمس الاثنين، بواد “بوعامار” بمنطقة كرونة ضواحي الدريوش، على جثّة شخص لقي مصرعه في ظروف غامضة.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك، في الستينات من عمره، عثر عليه جثة هامدة، وآثار العنف بادية على أنحاء من جسده ملقات في جنبات الطريق.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف السلطات المحلية، وعناصر الدّرك الملكي، التي فتحت تحقيقا حول الحادث، لمعرفة ظروفه وملابساته.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الحسني قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.