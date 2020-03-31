فيروس كورونا يؤجل محاكمة 12 شخصا في قضية “فتاة الوشم” خديجة إلى ماي المقبل

أجلت محكمة الاستئناف في بني ملال، اليوم الثلاثاء، ملف قضية خديجة، المعروف “بفتاة الوشم”، والذي يتابع فيه 12 شخصا بتهم “الاغتصاب، والاختطاف، والوشم، والاتجار في البشر” إلى منتصف ماي المقبل .

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 12 ماي المقبل، بناءً على قرار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، ابتداء من اليوم الاثنين 16 مارس، إلى إشعار آخر للحد من تفشي، و انتشار وباء كورونا المستجد ( كوفيد19).

وكان بلاغ مشترك بين وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة تقرر فيه تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية، وقضاء التحقيق، وذلك في إطار التدابير الوقائية، الرامية إلى الحد من تفشي، وانتشار وباء كورونا المستجد ( كوفيد19)، وحرصا على سلامة كل العاملين بمحاكم المملكة، قضاة، وموظفين، ومساعدي القضاء، وكذا المتقاضين، والمرتفقين.