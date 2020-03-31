شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: نهاية أبريل ستكون لدينا القدرة على إنتاج 15 مليون "كمامة" أسبوعيًا والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في المزيد من الاستقلال الفرنسي في مجال مكافحة فيروس كورونا، وعلى سبيل المثال في إنتاج الأقنعة الطبية (الكمامات).

وقال ماكرون بعد زيارة لشركة كولمي-هوبان لصناعة الأقنعة في سان بارتيليمي دانجو بالقرب من أنجيه في شمال غربى فرنسا اليوم الثلاثاء: "علينا أن ننتج المزيد على أرضنا لتقليل اعتمادنا".

Advertisements

وأضاف أنه بحلول نهاية العام، ينبغي لفرنسا أن تكون قد حققت استقلالها الكامل في إنتاج الأقنعة.

وذكر ماكرون: "بحلول نهاية أبريل، ستكون لدينا القدرة على إنتاج 15 مليون قناع أسبوعيا في فرنسا". وطلبت فرنسا مؤخرا مليار قناع، بعضها من الصين.

وأضاف ماكرون أنه ملتزم بإعادة بناء السيادة الفرنسية والأوروبية.