شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. إصابات كورونا تصل إلى 52 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية ، أن إجمالي عدد المصابين بكورونا حتى اليوم وصل ٥٢ حالة ٤ حالات من الخارج و٤٨ من المخالطين.
وأضافت أن ٤٧ حالة لعمال وافدين كان قد تم حجرهم احترازيا كونهم مخالطين لحالة قائمة.
موضحة إنه بعد التأكد من النتائج الدورية للفحوصات المختبرية التي تتم لمن هم في الحجر الصحي تبين أن فحوصات جميع الحالات المخالطة ال 47 إيجابية لتضاف الى الحالات القائمة.
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