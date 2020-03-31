شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات اليوم 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لجنسيات مختلفة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها بالمرض 664 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه تم تسجيل حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 67 عاما، وتزامنت إصابته بالفيروس مع معاناته من عدد من الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالقلب وضغط الدم والسكري، مما عرضه لمضاعفات أدت إلى الوفاة، وبذلك يكون إجمالي عدد الوفيات في الدولة 6.

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