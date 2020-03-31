شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يقتل أصغر ضحاياه في أوروبا.. فتاة عمرها 12 عامًا والان نبدء بالتفاصيل
قال متحدث باسم وزارة الصحة البلجيكية اليوم الثلاثاء إن فتاة عمرها 12 عاما توفيت في بلجيكا متأثرة بفيروس كورونا، وذكرت وسائل إعلام محلية أنها أصغر ضحية للمرض في أوروبا.
وقال خبير الفيروسات إيمانويل آندريه في مؤتمر صحفي يومي عن تفشي الفيروس "إنه حدث نادر لكنه يمزقنا".
وسجل المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهو هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي، وفيات في الفئة العمرية بين 10 و19 عاما في إسبانيا لكنه لم يورد تفاصيل.
ورغم أن مرض كوفيد-19 التنفسي الذي ينتج عن الإصابة بفيروس كورونا عادة ما يؤثر على كبار السن، قال مسؤولون في بلجيكا إن حالة الفتاة تدهورت بعد ارتفاع درجة حرارتها على مدى ثلاثة أيام.
ولم يذكر المسؤولون ما إذا كانت الفتاة تعاني من أمراض أخرى وقت إصابتها.
وإجمالا ارتفعت حالات الوفاة بسبب الفيروس في بلجيكا 98 حالة لتبلغ 705 حالات اليوم الثلاثاء. وسجلت البلاد 876 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 12775 حالة.
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