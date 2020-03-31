شكرا لقرائتكم خبر عن فحص "بوتين" بعد مخالطته شخصا مصابا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء أن دينس بروتسينكو، رئيس منشأة للعلاج من فيروس كورونا في مستشفى كوموناركا في العاصمة الروسية موسكو أصيب بفيروس كورونا.
وكان بروتسينكو قد التقى بالرئيس الروسي فلادمير بوتين في المنشأة الأسبوع الماضي لمناقشة كيفية التعامل مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس.
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين اليوم إن الرئيس يخضع لفحص فيروس كورونا بصورة دورية وهو بصحة جيدة.
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