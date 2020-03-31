الكويت: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 289 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الثلاثاء عن تسجيل 23 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة
الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 289 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتورعبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي الـ 26، إن 13 إصابة دخلت العناية المركزة بينهم ثلاث حالات حرجة.
وأوضح أن 216 إصابة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات، مشيراً إلى خروج 911 حالة من الحجر الصحي.
جدد الدكتور السند دعوة وزارة الصحة للمواطنین والمقیمین إلى الالتزام بكل القرارات والتوصیات الصادرة من الجھات الرسمیة في الدولة، وتوصیات منظمة الصحة العالمیة واتباع استراتیجیة التباعد الاجتماعي.
وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق شفاء حالة واحدة لسيدة كويتية تبلغ من العمر 82 عام ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 73 حالة.
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