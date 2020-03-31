ألمانيا: 62 ألف إصابة و565 وفاة حصيلة فيروس كورونا

سجلت ألمانيا حتى قبل ظهر الثلاثاء ٣١ مارس آذار 62608 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت ولاية شمال الراين-ويستفاليا بشمال غرب البلاد أكبر عدد للإصابات داخل ولاية واحدة بواقع 14442 إصابة و130 حالة وفاة، تليها ولاية بافاريا، بجنوب شرق البلاد، بواقع 14437 إصابة و133 حالة وفاة.

وبالنسبة لمعدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة، احتلت ولاية هامبورج المرتبة الأولى بتسجيل معدل 120.3 حالة لكل مئة ألف نسمة. ويبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا75.3 حالة لكل مئة ألف نسمة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، سجلت ألمانيا حتى الآن 565 حالة وفاة على الأقل بفيروس كورونا المستجد. كما توفي عدد من الألمان جراء الفيروس في الخارج، من بينهم اثنان في مصر، وواحد في قبرص، وآخر في كريت.

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ومثلما هو الحال في دول أخرى، يتوقع الخبراء أن يكون هناك عدد كبير من حالات الإصابة غير المسجلة في ألمانيا.