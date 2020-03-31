ترمب: أكثر من ألف شخص يخضعون لاختبار عقار كلوروكين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، في المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقده في البيت الأبيض مع خلية الأزمة لمواجهة كورونا "إن الأجهزة الصحية أجرت اختبارات تشخيص كورونا على نحو مليون أميركي" ، مضيفا أن كل أسرة قادرة على وقف انتشار الوباء.

وأضاف ترمب أن أكثر من ألف شخص يخضعون لاختبار عقار كلوروكين، وقال سنطرح أكثر من مليون جرعة من عقار كلوروكين وسيوزع على المستشفيات المختلفة.

وأعلن الرئيس الأميركي مواصلة مد الولايات بآلاف أجهزة التنفس، موضحا أن أكثر من 11 ألف من الحرس الوطني يعملون على توزيع معدات الوقاية.

وعرض ترمب خلال المؤتمر الصحفي ترمب جهازا قال إنه قادر على تشخيص الإصابة بكورونا خلال دقائق



وسجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 486 حالة وفاة، الإثنين، وتعد هذه الحصيلة هي أكثر الوفيات المُبلغ عنها في الولايات المتحدة منذ تفشي الوباء في البلاد. وفي يوم الأحد، كان هناك 456 حالة.



وحتى الآن، يوجد 2915 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الإثنين، أظهر إحصاء لـCNN Healthأن هناك ما لا يقل عن 151.680 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مدد المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي حتى 30 أبريل نيسان المقبل.





