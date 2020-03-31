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السعودية تعلن عزمها ضخ كميات قياسية من النفط

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كشف مصدر سعودي، الثلاثاء، عن طلب شركة النفط "أرامكو"، من شركات خدمات الطاقة الرئيسية دعم خططها لزيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا ابتداء من شهر نيسان 2020.
ونقلت "رويترز" عن المصدر قوله، إن "أرامكو أخطرت شركات الخدمات "بتسخير الموارد الضرورية بما فيها القوى العاملة والمعدات، لمساعدتها في زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الطاقة السعودية، إنها تخطط لزيادة صادرات المملكة من الخام في مايو المقبل بواقع 600 ألف برميل يوميا إلى 10.6 مليون برميل في اليوم.


وبعد فشل دول تحالف "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج، قررت الرياض زيادة إنتاج البلاد من الخام ابتداء من شهر نيسان 2020 وعرضت على العملاء حسما على الأسعار ما ساهم في هبوط أسعار النفط في الأسواق.

وتتوقع مؤسسات دولية تراجع الطلب على النفط في 2020، ويرجح بنك الاستثمار السويسري "يو بي إس" أن ينخفض الطلب على النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا أو أكثر في الربع الثاني من 2020.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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