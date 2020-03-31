بالأرقام.. المصابين والوفيات بكورونا في منطقة الخليج

وبينت الأرقام المنشورة في صفحات الوزارات الانتشار السريع للفيروس حيث سجلت البيانات في الدول العربية، أن السعودية تتصدر قائمة الإصابات بـ"كوفيد – 19"، حيث سجل ما يقارب الـ1500 مصاب بالعدوى مقابل 8 وفيات وتعافي 115 شخصا، تلتها قطر بـ700 مصاب وحالة وفاة واحدة.وسجلت الكويت 266 حالة إصابة، شفيت منها 72 حالة، دون الإعلان عن حالات وفاة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 515 حالة مؤكدة، توفي منها 4 وشفي 295 مصابا، فيما سجلت سلطة عمان، 179 إصابة، تماثل منهم 29 مصابا، وبدون وفيات.

ويتصدر العراق أعداد الوفيات عربيا بـ46 وفاة من بين 630 مصابا، وتعافي 152 حالة.