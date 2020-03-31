بومبيو: سنرد على الهجمات التي تستهدف مواطنينا في العراق

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن بلاده سترد على الهجمات التي تستهدف مواطنيها في قنصليتها وسفارتها في العراق.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن بومبيو، قوله، "سنرد على الهجمات التي تستهدف مواطنينا في القنصلية والسفارة الأميركية بالعراق"، مؤكداً أن "هناك من يواصل صنع الأسلحة والقنابل بالوقت الذي يعاني فيه مواطنوهم من الجوع".

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وأضاف "عرضنا مساعدة إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وندرك أن هذا تحد إنساني ونحرص على مساعدة مواطني هذه الدول أكثر من اهتمام رؤسائهم وحكوماتهم للأسف".

وتابع بومبيو أن "البضائع والمواد التي تحتاجها الدول لمحاربة وباء كورونا لا تخضع للعقوبات".