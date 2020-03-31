إصابة 17 من أسرة واحدة بـ'كورونا' بعد دفن عمتهم المصابة بالفيروس

تعرض 17 فردا من أسرة بريطانيا للإصابة بفيروس "كورونا" خلال مشاركتهم بمراسم جنازة عمتهم التي توفيت بسبب فيروس "كورونا".
في وقت لاحق اتضح أن 16 فردا آخرا من أفراد الأسرة إما تم تشخيصهم بالمرض أو ظهرت أعراضه المحتملة عليهم.
ومن ضمن الذين كانوا في مرحلة خطر، امرأة تبلغ من العمر 88 عاما ورجل يعاني من قصور مزمن في قشرة الغدة الكظرية، بحسب ما نقل موقع "مترو" البريطاني.
يذكر بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن، الجمعة الماضي، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه خضع لاختبار الفيروس، وكشفت نتائجه أن الحالة إيجابية.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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