صحة الكرخ تعلن تسجيل إصابتين بكورونا في مدينة الشعلة

اعلنت مديرية صحة الكرخ، الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين في مدينة الشعلة شمالي بغداد.
وقالت صحة الكرخ في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل إصابتين جديدتين في مدينة الشعلة".
وأضاف البيان أن "الاصابة لرجل بعمر ٢٩ سنة وامرأة بعمر ٢٥ سنة من اقارب الحالة التي تم تسجيلها يوم امس".
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