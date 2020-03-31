صحة الكرخ تعلن تسجيل إصابتين بكورونا في مدينة الشعلة

وقالت صحة الكرخ في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل إصابتين جديدتين في مدينة الشعلة".

وأضاف البيان أن "الاصابة لرجل بعمر ٢٩ سنة وامرأة بعمر ٢٥ سنة من اقارب الحالة التي تم تسجيلها يوم امس".