انت الان تتابع الكرملين: بوتين وترامب اتفقا على أن الوضع في سوق النفط لا يناسب البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الكرملين يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اتفقا خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين على أن الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية لا يناسب أيا من البلدين.

كان الكرملين قال يوم الاثنين إن ترامب وبوتين اتفقا خلال المكالمة على أن يجري كبار مسؤولي الطاقة في البلدين مناقشات بشأن تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية في الوقت الذي وصف فيه ترامب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا بأنها ضرب من الجنون.

ويوم الثلاثاء، قال الكرملين إن الزعيمين اتفقا على إجراء مزيد من المشاورات بشأن الأمر لكنهما لم يحددا موعدا لإجراء تلك المحادثات.

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وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ”بلا شك.. هناك تفاهم على أن الوضع الحالي في سوق النفط لا يصب في صالح بلدينا“.

وامتنع المتحدث باسم الكرملين عن التعقيب عما إذا كان بوتين وترامب تناقشا بشأن السعودية خلال المحادثة الهاتفية.