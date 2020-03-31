مصر: قرية كاملة في العزل الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

وضعت السلطات المصرية قرية الهياتم التابعة لمدينة المحلة بمحافظة الغربية، تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا، كما تم إلزام كافة المواطنين بالعزل المنزلي. واستعان المسؤولون بالمحافظة بـ 7 سيارات إطفاء و3 سيارات من الطب البيطري لتطهير القرية بالكامل بعد ظهور 8 حالات مصابة بفيروس كورونا. وتم تطهير جميع منازل القرية والشوارع باستخدام الكلور والمطهرات الوقائية من الفيروس، كما تم التأكيد على المواطنين بمنع خروجهم من المنازل، إلا في الضرورة القصوى، خشية انتقال المرض. كما تم إجراء تحاليل لـ47 شخصاً من المخالطين للحالات المصابة لبيان إيجابية إصابتهم بالمرض من عدمه، وإرسال العينات للمعامل المركزية بوزارة الصحة.

