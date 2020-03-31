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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تخصص أرقاماً لعلاج التوتر النفسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تخصيص خطين ساخنين للأمانة العامة للصحة النفسية لتقديم الدعم النفسي للمواطنين المتواجدين بالمنازل خلال هذه الفترة. وقدمت الصحة المصرية، عدداً من النصائح للمواطنين لمساعدتهم في التغلب على الشعور بالقلق الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس داخل البلاد. وأوضحت الصحة المصرية، أن الشعور بالخوف والقلق الناجم عن انتشار فيروس كورونا أمر طبيعي خلال هذه الفترة، لكن ينبغي التغلب عليه تجنباً لأي أثار نفسية سلبية قد تترتب على تلك الفترة خاصة للأطفال وكبار السن، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالبقاء في المنزل لحماية أنفسهم.
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