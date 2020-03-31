شيخ الأزهر يشيد بخطة الأمم المتحدة لمواجهة كورونا في الدول الأكثر احتياجاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

أشاد شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، اليوم الثلاثاء، بالمبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة، تحت عنوان "خطة استجابة إنسانية عالمية لفيروس كورونا المستجد"، والتي تهدف إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا، في الدول الأكثر احتياجاً حول العالم، إضافة إلى مساعدة الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة. ودعا شيخ الأزهر، في بيان له، كافة دول وحكومات العالم إلى العمل الجماعي والتكاتف لمساعدة الدول الأكثر احتياجاً في مواجهة تداعيات انتشار الأمراض والأوبئة؛ تفادياً لسقوط المزيد من الضحايا، مؤكداً، أن القضاء على الفقر والمرض يتطلب إرادة عالمية، لاسيما من الدول الغنية لتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين والمشردين في العالم. وأعرب الإمام الأكبر، عن تقديره لمن يعملون من أجل الإنسانية دون تمييز انطلاقاً من مبدأ الأخوة الإنسانية، وهو المبدأ الذي يعمل الأزهر الشريف على تحقيقه وتم التأكيد عليه بإطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر مع بابا الفاتيكان في أبوظبي في فبراير (شباط) من العام الماضي.

