فرنسا تؤجل محاكمة هجوم شارلي إيبدو إلى سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

أعلن ممثلو النيابة العامة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن محاكمة 14 شخصاً متهمين بمساعدة مسلحين استهدفوا صحيفة شارلي ايبدو وغيرها من الأهداف في باريس، في يناير (كانون الثاني) 2015، تأجلت حتى سبتمبر (أيلول) المقبل. وقتل 17 شخصاً على مدى ثلاثة أيام في المدينة والمناطق المحيطة بها، بعد هجوم الشقيقان شريف وسعيد كواشي على مكاتب الصحيفة الساخرة الذي أودى بحياة 12 شخصاً، في أول اعتداء من هذا النوع تبعته موجة هجمات إرهابية على الأراضي الفرنسية خلال السنوات التالية. وبعد سنوات من التحقيقات، افتتحت المحاكمة في مايو (أيار)، ولكن القيود التي فرضتها السلطات لابطاء انتشار وباء فيروس كورونا دفعت النيابة العامة إلى الاعلان عن تأجيل المحاكمة الاسبوع الماضي. وأصبح الموعد الحالي لبدء المحاكمة هو 2 سبتمبر (أيلول) وتستمر حتى 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب ممثلي نيابة مكافحة الإرهاب. وبعد يومين من هجوم شارلي إيبدو، حاصرت قوات الأمن الاخوين كواشي وقتلتهما في شركة طباعة خارج باريس. وفي اليوم ذاته، فتح أميدي كوليبالي النار على متجر سوبرماركت يهودي في شرق باريس، فقتل أربعة أشخاص، بعد يوم واحد من مقتل شرطية شابة في باريس. وقُتل على يد قوات الأمن خلال الحصار. وكان المسلحون الثلاثة أعلنوا الولاء لجماعات إسلامية متطرفة.

