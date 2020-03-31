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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رحلة استثنائية لإعادة مصريين عالقين في لندن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، متجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، لإعادة المصريين العالقين هناك، بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. ووفقاً لمصادر بمطار القاهرة، فإن الرحلة الاستثنائية ستغادر مطار هيثرو الدولي بلندن، عصر اليوم الثلاثاء، لتعود إلى القاهرة، وعلى متنها عدد من المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى مصر، نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الطيران المدني والهجرة لإجلاء المصريين من عدة دول بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية.
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