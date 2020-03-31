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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يشيد بتكاتف المصريين لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، إن ما تحقق من جهود وإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد جيد ويدعو للاطمئنان. وعلق السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، قائلاً: "على ضوء متابعتى على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار ڤيروس كورونا، أجد أن ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان وهذا وإن دل على شيء فهو يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة و المواطنين". وتابع الرئيس المصري، "لذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم فى تنفيذ هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم".
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