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السيسي يشيد بتكاتف المصريين لمواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، إن ما تحقق من جهود وإجراءات لمواجهة انتشار جيد ويدعو للاطمئنان. وعلق السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، قائلاً: "على ضوء متابعتى على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار ڤيروس كورونا، أجد أن ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان وهذا وإن دل على شيء فهو يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة و المواطنين". وتابع الرئيس المصري، "لذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم فى تنفيذ هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم".  


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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