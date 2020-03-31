- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الثلاثاء، رصد 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها بالمرض 664 مصابا.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من الجزائر ولبنان وباكستان وإيران والكويت وسويسرا وتركيا والفلبين وإيطاليا وفرنسا وأمريكا، وشخصين من مصر ونيبال، و3 أشخاص من بريطانيا و4 من الإمارات، و31 شخصا من الهند.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم التعرف على الحالات من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 67 عاما، وتزامنت إصابته بالفيروس مع معاناته من عدد من الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالقلب وضغط الدم والسكري، مما عرضه لمضاعفات أدت إلى الوفاة، وبذلك يكون إجمالي عدد الوفيات في الدولة 6، وفق وكالة أنباء الإمارات.
وشددت الوزارة والهيئات الصحية الإماراتية على أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد على حماية الأفراد من الإصابة بالعدوى كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.
كما نصحت الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس، وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.