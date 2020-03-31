العميد خالد المحجوب: مليشيا الوفاق نهبت مساعدات طبية لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية نهبت معدات ومساعدات طبية خاصة بمكافحة وباء كورونا، كانت متجهة للأهالي جنوبي البلاد.



و أضاف المحجوب، في تصريحات وفقا لـ"العين الاخبارية" أن المليشيات استغلت مرور قافلة المساعدات بمنطقة نائية وسطت عليها، مشيرا إلى أن المليشيات لا تحترم المواثيق الدولية أو الإنسانية.

وأكد أن الجيش الليبي يحاول توفير جميع الإمكانيات لمناطق سبها وبراك الشاطئ ومرزق بالجنوب الليبي بعد تجاهل حكومة الوفاق غير الشرعية لتلك المناطق.

وأشار المحجوب إلي أن "الوفاق" لم تقدم المساعدات لأهالي الجنوب الليبي بل قامت مليشياتها بسرقة المساعدات.

واعتبر المحجوب أن ذلك "عملا غير أخلاقي لا يصدر إلا من المليشيات لأن المؤسسات الشرعية تعمل لصالح المواطن والدوله وليس نهب الأموال وسرقة الوقود وأموال الليبين".

و يمر الجنوب الليبي بظروف صعبة نتيجة الحصار الإقتصادي الذي تفرضه حكومة الوفاق على الأهالي حيت بلغ سعر إسطوانة غاز الطهي حوالي 270 دينار ليبي( نحو 80 دولار) وذلك بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة في ظل شح السيولة في جميع مصارف المناطق الجنوبية.

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والأحد الماضي، أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 8 حالات.

وكان ليبيا سجلت، السبت، حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما كانت أعلنت عن أولى الحالات المؤكدة الثلاثاء الماضي.

وشكلت القيادة العامة للجيش الليبي لجنة عليا لمكافحة فيروس كورونا؛ تتولى مهام توفير المستلزمات الطبية والأمنية.

وأعلنت إغلاق حدود الدولة الخاضعة لسيطرتها كافة، ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا، والحد من انتشاره.

واتخذت الحكومة الليبية عدة إجراءات احترازية لمواجهة دخول وانتشار فيروس كورونا؛ من بينها إغلاق المساجد وإقامة الصلوات الخمس في المنازل.

كما فرضت وزارة الداخلية الليبية حظر التجول من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا، باستثناء سيارات الإسعاف المكلفة بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، الأحد، وقف العمل بالمحاكم والهيئات القضائية، بدءا من الإثنين وحتى نهاية أبريل/نيسان المقبل.