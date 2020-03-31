ليبيا.. إسقاط 4 طائرات تركية مسيرة بطرابلس خلال ساعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

طرابلس - الخليج 365

تصاعدت عمليات إسقاط الطائرات التركية في ليبيا في الآونة الأخيرة.



حيث، أعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء إسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين بعد إقلاعهما من قاعدة معيتيقة، ما يرفع إجمالي عدد الطائرات التي أسقطها الجيش إلي 4 مسيرات خلال ساعات قليلة.

وقال عقيلة الصابر، المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي، إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية استهدفت طائرتين تابعتين للمليشيات.

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وتابع الصابر، في تصريح نشره موقع العين الإخبارية"، أن الطائرتين كانتا قد أقلعتا من قاعدة معيتيقة العسكرية وتم إسقاطهما في محيط "قصر بن غشير" جنوبي العاصمة طرابلس.

وكانت مصادر عسكرية ليبية، قد كشفت فجر الثلاثاء، لـ"العين الإخبارية"، عن أن قوات الجيش أسقطت ثاني طائرة مسيرة تركية للمليشيات.

وقالت المصادر، إن الطائرة من نوع "بيرقدار"، مشيرة إلى أنه تم إسقاطها بينما كانت تحاول استهداف مواقع للجيش الليبي بمنطقة الكسارات غرب مدينة طرابلس.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، منتصف ليل الإثنين، إسقاط طائرة مسيرة تركية عقب استهدافها من قبل منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية.

وقال الجيش، في بيان، إن المُسيّرة التركية كانت قد أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية وتم إسقاطها جنوب العاصمة طرابلس