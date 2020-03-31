تقارير: نية أمريكية لإبقاء فرقة "الشيطان 82" لردع إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

طهران واشنطن - الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن نية أمريكية لإبقاء ما تعرف بالفرقة "82" باسم "الموت من الأعلى"، أو "الشيطان 82"، بالشرق الأوسط لردع إيران.



وأفادت التقارير الإعلامية بنية الولايات المتحدة إبقاء قوات المظلات في الشرق الأوسط أو ما تُعرف بفرقة "الشيطان 82"، لردع إيران والتصدي لتهديدات المليشيات الموالية لها ووكلائها في المنطقة.

ونقل موقع "ديلي بيست" الأمريكي، عن مصادر مطلعة، أن وزير الدفاع مارك إسبر يبحث تمديد فترة قوة ردع أُرسلت إلى الشرق الأوسط لمواجهة شبكة المليشيات الإيرانية.

تمديد فترة الانتشار الذي يقال إنه جاء بطلب من قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال كينيث فرانك ماكنزي، يشير إلى أن الجيش لا يعتقد أن انتشار فيروس كورونا قد يقلل من خطر التصعيد مع شبكة المليشيات الإيرانية بالعراق. وفق الموقع نفسه.

ووصل فريق القتال التابع للواء الأول من "الفرقة 82" المحمولة جوا إلى الشرق الأوسط، في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن هاجمت مليشيات مدعومة من إيران السفارة الأمريكية في بغداد.

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ويعمل قرابة 3 آلاف من جنود المظلات كقوة ردع فعل فورية، تم بناؤها للنشر في غضون مهلة قصيرة إلى النقاط الساخنة في العالم.

وقالت مصادر لم يكشف "ديلي بيست" عن هويتها، إن السعي إلى تمديد عمل هذه الفرقة، كان بطلب من ماكينزي.

وتحدث جندي في اللواء نفسه للموقع: " هذا قرار غير مخطط له، ومن المستحيل التأكد من موعد عودتنا للديار".

وكان البنتاجون قد أعلن الأربعاء أنه جمّد لمدة شهرين تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك في إطار مساعيه لكبح وباء كورونا.

ووفق مصدر آخر نقل عنه موقع "ديلي بيست"، فإن لواء "الفرقة 82" كان يستعد قبل قرار التجميد للعودة إلى الوطن، مشيرا إلى أنه سيبقى في المنطقة حتى نهاية مايو/أيار المقبل.

ولم يصدر عن البنتاجون أي تأكيد أو نفي لمثل هذا القرار المتعلق بالفرقة "82".

وفي تصريحات سابقة له، أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن اعتقاده أن أزمة الصحة العامة التي أصابت إيران بشكل حاد تجعل طهران أكثر ميلا إلى التصعيد، وليس أقل.

والخميس الماضي، سقط صاروخا كاتيوشا على المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، حيث مقر السفارة الأمريكية، ليرتفع عدد الهجمات ضد المصالح الدولية في العراق إلى 26، منذ مطلع العام الجاري.