شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مصر يوجه رسالة مطمئنة للمواطنين بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020 القاهرة - الخليج 365 وجه رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء رسالة مطمئنة مهمة إلى المواطنين بشأن فيروس كورونا.

وكتب السيسي في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصدها "الخليج 365" - "علي ضوء متابعتي علي مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا". Advertisements وأضاف "أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد ويدعو للاطمئنان وهذا وإن دل فهو يدل علي جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين". وتابع "ولذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتي نعبر هذه الازمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم".

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