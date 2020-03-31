عز الدين: العالم المستكبر والمستبد وقف عاجزا أمام فيروس صغير جدا

شار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​ إلى أن "العالم الذي ادعى الحضارة والتقدم والمدنية والقوة والاستكبار والاستبداد، وقف عاجزا أمام فيروس صغير جدا، وفي ذلك عبرة لمن يخشى وللذين كفروا".

وفي كلمة له، خلال جولة قام بها على مركزي ​الدفاع المدني​ في منطقة صور، توجه الى عناصر الدفاع المدني بالقول: "أنتم في الخط المتقدم في هذه الجبهة التي نعتز ونفتخر، ونرفع رأسنا أننا تحملنا هذه المسؤولية بملء إرادتنا، وان هذه الخطة التي أعلنها ​حزب الله​، شكلت افتخارا وعزة له، لأنها لم تستثن أحدا، وكانت خطة وطنية بامتياز لأجل الوطن، ومواجهة هذا العدو غير المرئي بكل ما يستطيع حزب الله أن يقدم في هذا السياق"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات والجهوزية العالية والحاضرة لأي طارئ ومواكبة ما يجري على الأرض، أعطت الطمأنينة والأمان والثقة للناس".

وأكد عز الدين "أننا في خطتنا التي نقوم بها على امتداد الوطن، لا نفرق فيها بين أي إنسان على تراب هذا الوطن، وأيضا نؤكد أن ​الشعب الفلسطيني​ الذي يعيش في المخيمات، هو جزء لا يتجزأ من هذه الخطة".