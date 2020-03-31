عقد في مكتب محافظ البقاع القاضي ​كمال ابو جوده​ في سراي زحلة اجتماع ضم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور ​عاصم عراجي​ والنواب ​ميشال ضاهر​، ​جورج عقيص​، ​سليم عون​، انور جمعة، محمد قرعاوي وادي دمرجيان، رئيس ​بلدية زحلة​ المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب، رئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة المهندس جورج صوان، رئيس اتحاد بلديات ​البقاع الاوسط​ محمد البسط ورئيس اتحاد بلديات قرى شرق زحلة ابراهيم ناصر، نوقشت فيه الاستعدادات والخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ في محافظة البقاع.



وأعلن خلال الاجتماع عن إنشاء لجنة طوارئ لمكافحة كورونا في قضاء زحله مؤلفة من نواب ​القضاء​ ورؤساء ​البلديات​ وتجمع اصحاب المستشفيات والاطباء والممرضين وبإشراف محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، حيث تم الاتفاق على فتح حساب يوقّع عليه كل من النواب ميشال ضاهر والدكتور عاصم عراجي، رئيس بلدية زحله المهندس اسعد زغيب، ورئيس اتحاد بلديات قضاء زحله المهندس جورج صوان، كي يتسنّى لاصحاب الأيادي البيضاء التكاتف للتصدّي لهذا الوباء.



وشكر عراجي دعوة محافظ البقاع لنواب المنطقة ورؤساء الإتّحادات لتشكيل خلية ازمة معالجة الكورونا وعدم تفشي هذا الفيروس في منطقة البقاع، وحث عراجي المواطنين المتمولين القادرين على تغذية هذا الصندوق من اجل دعم مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في المعلقة زحلة لكي يتمكن من استقبال حالات الكورونا في حال وجودها في المنطقة، لان هذه الازمة عالمية، ولن تستطيع ​وزارة الصحة​ مواجهتها وحدها.

وأعلن عراجي عن تبرع اتحاد بلديات قضاء زحلة بمبلغ 100 مليون ليرة لبنانية ل​مستشفى الهراوي الحكومي​، ودعا المواطنين

إلى الإلتزام بتطبيق ​الحجر المنزلي​ وعدم التجمع وخاصة امام ​المصارف​، لان بحسب الاحصاءات العالمية فان شخص واحد مصاب باستطاعته ان ينقل العدوى الى 3000 شخص وقد وعد محافظ البقاع بحل هذه المشكلة مع ​الاجهزة الامنية​.

كما تطرقنا خلال الاجتماع الى ايجاد مقرات عزل لكل بلدية والإفادة عنها للتمكن من البقاء على جهوزية، تحت إشراف محافظ البقاع، معلنا عن حاجة مستشفى الهراوي الحكومي الى خمسة أيام لتصبح جاهزة لاستقبال حالات الكورونا، حيث ستجهز بجهاز ال pcr، وهناك خمسة أجهزة تنفس اصطناعي، و19 غرفة للعزل، وفي حال تفاعلت الأزمة فتصل الى 49.

كما اشار عراجي الى اتصالات تجري مع ​المستشفيات الخاصة​ في زحلة للاستعداد واعلان الجهوزية في حال فقدت مستشفى الهراوي الحكومي قدرتها على استيعاب حالات الكورونا في حال تفشي الوباء.

من جهته، شكر محافظ البقاع جهود الإعلاميين في نقل الصورة الصحيحة ودور الاعلام في نشر التوعية، كما شكر نواب قضاء زحلة على المبادرة باطاقا لحساب من محافظة البقاع وتحت اشرافها، مثمنا حضور النائب ​محمد القرعاوي​ بصفته عضوا في لجنة الصحة النيابية وصاحبا لمستشفى خاص

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وقال: "ان اطلاق حساب التبرعات من اصحاب الايادي البيضاء سيكون على صعيد شخصي ومن منطلق إنساني لنسطيع تمويل مستشفى الرئيس الهراوي الحكومي وأمور اخرى تحتاج الى تمويل لمواجهة هذه الازمة.".

واعلن ابو جوده عن مبادرة لشركتين لبنانيتين وهما Reef kinetics و Mirum عن ابتكارهما لجهاز تنفس اصطناعي يجري فحصه من قبل أطباء مختصين في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت تحت إشراف ​وزارة الصناعة​، وفي حال جرى اعتماده من قبل وزارتي الصناعة والصحة، ستقدم الشركتان لمحافظة البقاع 50 جهاز دون أي بدل.



DONATIONS-FIGHTINGCORONAVIRUS-ZAHLE في بنك عوده:

للتبرع بالليرة اللبنانية

LB75005600000000010585170001

للتبرع بالدولار الامريكي

‏LB48005600000000010585170002

‏SWIFT CODE:AUDBLBBX

وتوجّهت اللجنة بالشكر سلفاً لكل من يساهم بأي مساعدة،مع التأكيد بأن المبالغ التي لن تُصرَف ستردّ بالتوازي لأصحاب التبرّعات.