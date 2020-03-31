تعليق الملاحة البحرية التجارية في مرفأ صيدا حتى إشعار آخر

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن توقف حركة الملاحة والعمل في مرفأي المدينة الجديد والقديم بعدما ابلغت الجهات الأمنية الوكالات البحرية العاملة فيهما، بضرورة تعليق استقبال أية بواخر شحن حتى اشعار آخر وذلك تنفيذاً لقرار شمول التعبئة العامة لحركة المرافىء التجارية من استقبال بواخر وشحن وتفريغ في اطار الاجراءات المتخذة في مواجهة ​فيروس كورونا​.

وأفاد الوكيل البحري محمد بشاشة ان "آخر باخرة كانت قد وصلت الأربعاء الماضي وشحنت كميات من الخردة ليطلب فيما بعد تعليق نشاطنا على المرفأ".

واضاف: "وجهنا كتابا اليوم، لمحافظ الجنوب منصور ضو نطلب فيه اعادة النظر بهذا القرار لما له من انعكاسات سلبية على عملنا، وتعهدنا بأننا نتبع كافة الإرشادات الوقائية والصحية".

